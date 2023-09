Natan stavolta ha la strada spianata: a Bologna si prende il Napoli Il difensore brasiliano debutterà al centro della difesa al fianco di Ostigard

Per Natan stavolta la strada è spianata. Oggi a Bologna arriva la classica occasione: certo, gli infortuni di Juan Jesus e Rrahmani non sono una buona notizia, ma per il brasiliano arriva il tempo di debuttare titolare. E non ci sono dubbi che sia così, perché un’eventuale esclusione (senza altri centrali di ruolo) sarebbe una bocciatura clamorosa. Molto difficile che Garcia azzardi Di Lorenzo centrale con Ostigard, e con Zanoli a destra. Tutto è invece apparecchiato per il debutto di Natan. Scelta che non era nella testa di Garcia, ma stavolta è così. O la va lo spacchi. E che sia l’ora di dimostrare il valore del nuovo acquisto.