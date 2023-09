Di Lorenzo: "Le reazioni di Kvara e di Osimhen non servono in questo momento" Il capitano del Napoli "tira le orecchie" ai compagni di squadra

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ai microfoni di Dazn dopo il pari con il Bologna: "Sicuramente non siamo contenti del risultato, l'umore non è dei migliori perché ci tenevamo a tornare alla vittoria. Dobbiamo pensare subito alla prossima che è tra pochi giorni. Dobbiamo migliorare sulla gestione della partita, delle volte ci manca la continuità e dobbiamo subito metterla a posto. Sicuramente è un momento dove le cose non ci vanno bene e alcune reazioni risaltano un po', ne parleremo per evitare questi atteggiamenti. In questi momenti non servono questi atteggiamenti. Parleremo tra di noi per cercare di migliorare questa situazione. Questo è un nuovo anno, un nuovo corso con un nuovo allenatore ma il gruppo è unito e lavoreremo per uscire da questa situazione".

Quanto manca il gol a Kvara?

"Gli manca il gol ma è super concentrato, è dispiaciuto come me e come tutti. Quando la squadra non vince non siamo contenti, bisogna lavorare".