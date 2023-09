Garcia: "I tifosi che scrivono #garciaout sono una minoranza rumorosa" L'allenatore: "Risultato negativo, ma abbiamo giocato da squadra vera"

"Il lato negativo, stasera, è solo il risultato. Meritavamo di vincere e di questo sono deluso, però la prestazione mi ha soddisfatto". Rudi Garcia racchiude in maniera chiara le sue sensazioni dopo il pareggio del Dall'Ara.

"Stasera abbiamo giocato da squadra vera disputando una partita seria. Nel primo tempo abbiamo creato gioco e occasioni, il Bologna non ha mai tirato verso la nostra porta se non in una occasione quasi allo scadere".

"Questo significa che abbiamo comandato il gioco sempre, anche se nella ripresa qualcosa non mi è piaciuto perchè abbiamo lasciato in avvio l'iniziativa al Bologna".

"La vittoria è anche questione di centimetri. Quelli che ci hanno diviso dal gol sul palo di Osimhen. Poi il rigore può capitare di sbagliarlo a chiunque anche a un campione come Victor"

"Certamente questi episodi non ti aiutano nè per il risultato e neppure per il morale. Sono però contento dei ragazzi, stasera giocavamo contro un avversario di qualità al quale abbiamo lasciato pochissimo nonostante avessimo in campo una difesa nuova che si è dimostrata solida"

"Adesso dobbiamo solamente guardare avanti, ci serve una vittoria, dobbiamo tornare al successo e poi pensare di poter infilare una striscia positiva. Questo gruppo ne ha le capacità e dimostrerà tutto il suo valore".

"In questo momento abbiamo perso il sorriso, perchè quando non si vince resta amarezza. Però il campo ci ha detto che la squadra ha forza e vigore per poter riprendere il giusto cammino e la classifica che spetta a questa rosa"

Alcuni tifosi scrivono #Garcia out', cosa risponde?

"Non possiamo solo ascoltare una minoranza urlante perché c'è una maggioranza che supporta il Napoli, i giocatori e l'allenatore. Gli uomini veri li vediamo nella difficoltà: vediamo le prossime partite".