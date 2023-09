Osimhen-Garcia, atteso un confronto a Castel Volturno Il calciatore potrebbe essere multato dopo la plateale protesta nei confronti del suo allenatore

"Non va bene, ho parlato con lui nello spogliatoio" ha tuonato Rudi Garcia. "Atteggiamenti che non servono" invece la frecciata del capitano Di Lorenzo. In casa Napoli lo sfogo di Victor Osimhen in occasione del cambio a Bologna si è preso la copertina nonostante l'ennesimo passo falso dei partenopei, adesso a -7 dall'Inter capolista in campionato. E l'accaduto continuerà a farà discutere. Sì perchè l'attaccante nigeriano potrebbe essere punito anche con una multa.

Oggi a Castelvolturno, rivela Il Mattino, ci sarà un nuovo confronto sull'accaduto al Dall'Ara: il tecnico francese non vuole assolutamente vedere più reazioni di questo tipo. A rimetterci d'altronde, è l'immagine dello stesso club: gesti così plateali non possono essere ammissibili. Osimhen, che già in passato si è lamentato per il cambio sotto altre gestioni, sarebbe opportuno chiedesse scusa pure al suo vice, Giovanni Simeone, e poi a tutti i compagni: troppo importante archiviare la faccenda al più presto per tornare a vincere. Già mercoledì con l'Udinese.