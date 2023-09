Osimhen non si scusa per Bologna e "cancella" il Napoli da Instagram: è rottura A rendere più tesa ancora la vigilia a tarda sera, ecco l’attacco di Victor Osimhen al club azzurro

Tutto in una notte. A rendere più tesa ancora la vigilia a tarda sera ecco l’attacco di Victor Osimhen al club azzurro che non prelude a nulla di buono nei rapporti futuri. Sulla Gazzetta dello Sport si analizza l'attacco al club dell’agente del nigeriano, Roberto Calenda: "Quanto accaduto oggi sul profilo ufficiale del Napoli sulla piattaforma TikTok non è accettabile. Un filmato che deride Victor è stato prima reso pubblico e poi, ma ormai tardivamente, cancellato. Un fatto grave che crea un danno serissimo al giocatore e si somma al trattamento che il ragazzo sta subendo nell’ultimo periodo tra processi mediatici e fake news. Ci riserviamo la valutazione di intraprendere azioni legali ed ogni iniziativa utile a tutelare".

Victor, che lunedì si è chiarito con Garcia e i compagni, ma non ha chiesto scusa sul suo gesto di domenica a Bologna, è contrariato da quanto sta succedendo. E ammesso che ci fossero ancora margini per firmare un rinnovo di contratto - dopo la telenovela-trattativa cominciata sulle alpi trentine e continuate sugli appennini abruzzesi -, adesso tutto si complica maledettamente. Il giocatore nigeriano ora si attende le scuse ufficiali del suo club. Intanto dal suo profilo instagram ha tolto tutte le sue foto con la maglia del Napoli. Altro segnale di rottura.