Garcia: "Vittoria di qualità. Contento per i ragazzi" L'allenatore del Napoli dopo il poker all'Udinese: "Hanno rimesso l'orologio sull'ora giusta"

"Sono contento per Kvara, per Victor e per i ragazzi, hanno rimesso l'orologio sull'ora giusta". Rudi Garcia fa scoccare le lancette della felicità dopo il successo netto del Napoli sull'Udinese.

"Abbiamo giocato bene, sono contento per i ragazzi che hanno gestito benissimo la gara e creato tante occasioni".

"Io sono tranquillo e chiedo di non preoccuparsi per eventuali critiche perchè ho vissuto 30 anni di calcio e ho le spalle grosse per ogni responsabilità"

"Quello che mi interessa è il rendimento della squadra e la serenità del gruppo. Abbiamo avuto qualche episodio passato non favorevole e siamo stati bravi a reagire".

Kvaratskhelia è tornato al gol:

"Kvara è stato bravissimo in tutto: ha procurato il rigore, ha colpito due pali, ha segnato ed ha disputato una grande partita. Quando è sereno e leggero in campo sa fare cose di alto livello. Allo stesso modo sono contento di Victor che stasera ha segnato, è stato concentrato e sereno ed ha anche ceduto il rigore a Zielinski, E' stato bravo anche a fornire una sorta di assist"

"L'episodio di Bologna è dovuto al nervosismo normale di gioco per un rigore sbagliato e una partita che non si sbloccava. Io ho un rapporto buono con Victor sin dall'inizio e sono sicuro che darà tutto per la maglia perchè è un ragazzo generoso"

"Questa sera abbiamo vinto nella maniera in cui volevamo vincere, esprimendo un calcio di qualità. Mi spiace solo per il gol subìto, anche se è stata una bella rete ma dovevamo evitarla"