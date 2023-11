Le condizioni di Osimhen e la speranza di riaverlo contro l'Atalanta Ottimismo per il recupero dell'attaccante

L'attesa per Victor Osimhen ed un rientro ancora da valutare. La formazione per l’Atalanta comincia a prendere forma: Gollini in porta al posto dell’altro infortunato Meret; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera; Anguissa e Lobotka in attesa di capire le condizioni di Zielinski e il suo eventuale sostituto; e per finire un tridente con Politano, Kvara e il centravanti.

Anche quello da nominare perché la situazione di Osimhen diventerà definitivamente chiara soltanto nei prossimi giorni: Victor sta meglio e la riabilitazione procede secondo i programmi, ma prima di definire se sarà soltanto convocato o se addirittura partirà dall’inizio bisogna inevitabilmente attendere le prossime sedute di allenamento. A cominciare da quella in programma oggi.