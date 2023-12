IL PIZZINO SPOT di Urgo: Qualcuno si interroghi Nelle ore che hanno fatto da viatico alla sfida con l'Inter si percepiva il senso di sconfitta

Com'era facile prevedere, il re ha abdicato. Ci si aspettava una diversa resistenza, un'opposizione più arcigna e duratura, ma tant'è. Era nell'aria già da giorni. Poi nelle ore che hanno fatto da viatico alla sfida con l'Inter il senso di sconfitta si è percepito in ogni angolo della città, ve lo dice uno che si aggirava nei paraggi del Maradona dal primo mattino e ha parlato con la gente che lì abita e lavora. Una specie di rassegnazione sembra essersi impadronita del tifo e della squadra. Non so se questa conclusione fosse ineluttabile, ma so che qualcuno ne è responsabile e dovrebbe interrogarsi.