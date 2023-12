Mazzarri può recuperare due azzurri in vista della Juventus Il terzino Zanoli e Zielinski stanno meglio: il polacco può tornare titolare

Buone notizie per Alessandro Zanoli, che ieri ha ripreso ad allenarsi e dunque la lombalgia, che lo ha bloccato alla vigilia della gara con l’Inter, sembra ormai un ricordo. Il recupero più importante per il tecnico toscano è quello di Piotr Zielinski, tenuto in panchina in partenza domenica sera al Maradona e poi inserito nella ripresa al posto di Lobotka.

Il polacco viene da un periodo in cui si è allenato pochissimo e solo giocato. Dall’influenza (con tonsillite) presa in nazionale, non si è ancora ripreso al meglio. Dunque questi giorni di allenamento gli consentiranno di ritrovare una condizione migliore e dunque affrontare la partita a Torino con una “gamba” decisamente più scattante.