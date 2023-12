IL PIZZINO SPOT di Urgo: Qualcuno lo veda Ormai Meret non è più in grado di svolgere serenamente il suo ruolo

Lungi da me dal voler fare il tecnico (che non sono) saputello (tanto meno), ma le due sonore sconfitte contro Real Madrid e Inter, con sette gol presi e due realizzati, mi obbligano a fare alcune semplici considerazioni. Il problema non è la difesa, o almeno non solo.

Certo c'è l'annosa "questione Meret" che non richiede cocciutaggine ma buonsenso da parte del tecnico: il portiere non è più in grado di fare serenamente il suo lavoro e va sostituito. In più il centrocampo non riesce più a stare stretto e affiatato, concedendo così ripartenze a tutti. Qualcuno lo veda o saranno guai.