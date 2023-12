Mario Rui può tornare prima: mette il Cagliari nel mirino Sta per finire la piena emergenza in difesa: attualmente Mazzarri è senza terzini sinistri di ruolo

Col Cagliari l’emergenza dovrebbe finire. Almeno si spera. Il Napoli si ritrova ancora senza terzini sinistri di ruolo, e così sarà anche per le prossime due partite. Ma Walter Mazzarri intravede la luce: e col Cagliari potrebbe riavere Mario Rui sulla corsia di sinistra. Sarebbe, almeno in parte, la parola fine al problema degli infortuni, che al momento hanno lasciato l’allenatore del Napoli senza terzini sinistri di ruolo. Fermo anche Alessandro Zanoli per pubalgia, anche contro la Juventus sarà emergenza. E per gli azzurri sarà un altro duro scoglio da superare, ma pure la conclusione di un ciclo di ferro di quattro partite molto difficili. Al momento una vittoria contro l’Atalanta e poi le sconfitte in Champions col Real Madrid e domenica scorsa contro l’Inter.

L’ambiente è preoccupato, perché l’obiettivo scudetto sembra già scivolato via: un risultatocontro la seconda in classifica ridarebbe un po’ di fiducia, visto che anche la corsa al quarto posto non sembra affatto facile. Mazzarri metterà di nuovo a punto la difesa: con Natan verso la conferma come terzino sinistro, al centro potrebbe toccare a Juan Jesus riprendersi il suo posto da titolare. A fargli spazio Ostigard. Il tecnico toscano vorrebbe affidarsi all’esperienza del brasiliano, perché l’emorragia di gol subiti sta diventando un problema. Le sette reti incassate nelle ultime due partite, più l’ottava presa a Bergamo, rischiano di intaccare le sicurezze della squadra. Ma l’emergenza dovrebbe finire col Cagliari, dopo la gara di venerdì a Torino e quella di martedì al Maradona contro il Braga, quando il Napoli giocherà per la qualificazione agli ottavi di Champions. Tempi più lunghi per Olivera, ovviamente, che rischia di tornare a febbraio. Da capire quando sarà disponibile Zanoli, che resta alle prese con la pubalgia.