L'Inter vuole Zielinski a parametro zero: pronto un ricco quadriennale Il centrocampista polacco è in scadenza di contratto con il Napoli

Dopo lo scontro diretto di domenica sera, l'idea di chiudere un affare a parametro zero per la prossima estate. La specialità di Giuseppe Marotta e di Piero Ausilio, i giocatori a fine contratto: nel caso specifico il nome caldo per la mediana è quello di Piotr Zielinski, polacco in scadenza nell'estate che verrà con il Napoli di Aurelio De Laurentiis, per rinforzare una mediana già di livello internazionale che dove chiaramente l'eventuale arrivo del giocatore ora azzurro potrebbe essere il viatico per una cessione pesante.

L'offerta nerazzurra

Secondo le ultime che arrivano dai salotti di mercato milanesi, l'idea dei nerazzurri è quella di offrire un quadriennale al calciatore da circa 4-4.5 milioni più bonus l'anno. Zielinski, che in maggio compirà trent'anni, ha colpito l'Inter per numeri, qualità e duttilità e viene visto come un perfetto elemento utile a completare il centrocampo di Inzaghi. Per esserne chiaramente un riferimento tra i titolarissimi, in un settore dove Marotta e Ausilio stanno contestualmente lavorando anche al rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan.

La risposta del Napoli. E Zielinski?

Nelle scorse settimane, in Polonia, del rinnovo eventuale col Napoli ha parlato lo stesso Zielinski. "Le trattative sono in corso. Come ho già detto, il mio agente si occupa di tutto questo. Non escludo certo che il contratto possa essere prolungato, ma penso che tutti lo scopriranno a tempo debito e io sono concentrato a dare il massimo con la maglia del Napoli, come ho fatto finora". Intanto ha detto no all'Arabia Saudita quando a fine gennaio sembrava cosa fatta, adesso l'Inter (ma c'è anche la Juventus) sono spettatrici interessate. Anche se gli azzurri non sembrano decisi a chiudere a breve una partita che Marotta e Ausilio vorrebbero definire già nel mese di gennaio.