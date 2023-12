Juventus-Napoli, Mazzarri: "Alla squadra occorre più equilibrio" Conferenza stampa per il tecnico alla vigilia del big match del quindicesimo turno

In mattinata Walter Mazzarri ha presentato Juventus-Napoli. È la vigilia del big match tra i bianconeri e gli azzurri e la squadra partenopea riparte dal ko con l'Inter: "Da quando sono arrivato ci siamo resi conto che al primo errore prendiamo gol. - ha affermato il tecnico del Napoli - È la cosa su cui cercherò di intervenire il prima possibile per dare, come era in passato, più equilibrio alla squadra. Dobbiamo attaccare bene e l'abbiamo fatto come nel primo tempo dell'ultima partita casalinga con l'Inter, ma non concedendo queste ripartenze clamorose che hanno penalizzato, anche prima di me mi sembra, la squadra".

"Dobbiamo trovare solidità"

"Le squadre di vertice che vogliono rimanere vicine e nella parte alta della classifica devono avere un equilibrio, essere solide. Non devono prendere troppi gol per poi sentirsi importanti, forti e centrare le giocate che questi ragazzi hanno dimostrato di saper fare. Questo è il mio compito. Poi dobbiamo valutare di gara in gara il nostro percorso. Sapete come la penso visto che ci sono stato già qua. È inutile fare tanti discorsi se non cominciamo a vincere le partite, a non prendere gol, a giocare bene come nel primo tempo con l'Inter, ma cercando di essere più concreti e fare gol quando meritiamo di farlo".