IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il controstriscione Da Napoli ecco la risposta alle offese dei tifosi dell'Inter...

Confesso di non essere rimasto né particolarmente sorpreso né tantomeno significativamente turbato dal leggere lo striscione nerazzurro comparso come d'incanto a Milano prima di Napoli-Inter di domenica scorsa. La suddetta ennesima testimonianza di fratellanza e civiltà di quell'aggregato di genti evolute e dabbene recitava quanto segue: "Ieri, oggi e domani, odio per Napoli e i napoletani". A chi se ne è rammaricato manca umorismo e senso di realtà - è così da sempre. Non resta perciò che rispondere (affettuosamente): "Affaristi, classisti e bancarottisti, meglio napoletani che interisti".