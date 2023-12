Mazzarri alla ricerca di progressi, ma a Torino è vietato perdere Questa sera il Napoli sfida la Juventus all'Allianz Stadium nell'anticipo dell'Immacolata

Alla ricerca di progressi. Walter Mazzarri ripete la stessa formula prima della gara col Real Madrid, e carica di significato la sfida dello Stadium contro i bianconeri di Allegri di questa sera. Gli azzurri devono interrompere la striscia di sconfitte contro gli spagnoli e l'Inter per invertire la rotta, ritrovare fiducia e salvaguardare anche la classifica. Del resto, dopo la gara con l'Inter si proverà a cominciare un altro campionato. Complice anche il calendario terribile sin dall'arrivo di Mazzarri, il Napoli è stato agganciato al quarto dalla Roma - che sfiderà il 23 dicembre - ed ha appena un punto sulla Fiorentina.

Posizione da difendere per evitare di precipitare in classifica: ma prima di ogni altro discorso c'è da blindare l'obiettivo minimo del quarto posto senza dimenticare il passaggio agli ottavi di Champions da completare martedì in casa contro il Braga. L'avvicinamento alla Juventus, però, non ha portato buone notizie. Mazzarri sarà privo anche allo Stadium di entrambi i terzini sinistri: oltre ad Olivera è sempre fuori anche Mario Rui che anche ieri s'è allenato a parte e che quindi proverà a forzare tra la gara col Braga e quella col Cagliari. L'unico recupero è quello di Zanoli che s'è allenato in gruppo ed è rientrato nei convocati. A Torino il Napoli deve prima di tutto dimostrare di aver registrato la fase difensiva. Nonostante avversari di livello internazionale come Real Madrid e Inter, 7 gol in 180' testimoniano le difficoltà difensive, senza dimenticare l'apporto dell'attacco, con una sola rete in campionato nelle ultime due partite.