IL PIZZINO SPOT di Urgo: Cominciamo da lì Basta alibi: il Napoli che fu, quello tecnico fino all'inverosimile, non c'è più.

Hai voglia a dire "l'abbiamo giocata meglio noi", "non meritavamo di perdere", "un tiro e un gol". Sono alibi. Il dato di fatto è che del Napoli che fu, quello tecnico fino all'inverosimile, quello più implacabile di Bruce Lee e più leggero di Carla Fracci, non v'è più traccia, né temo vi sarà più. Juventus-Napoli ha rispettato il copione. Il doppio di possesso palla e tante situazioni da gol potenziali o reali, ma zero reti e tanti rimpianti. Su tutte, una clamorosa per il sempre più smarrito Kvaratskhelia e una parata prodigiosa di Szczesny su Di Lorenzo. Ecco, il portiere. Cominciamo da lì.