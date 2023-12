De Laurentiis resta vicino al Napoli Il presidente ha incoraggiato la squadra, e avrebbe promesso un premio in caso di qualificazione

Si torna in campo subito, e probabilmente è solo un bene per il Napoli di Mazzarri, reduce da tre sconfitte consecutive e il pericolo di una crisi che sta ormai mordendo gli azzurri. Eppure, il nuovo allenatore è stato accolto bene, ha legato con lo spogliatoio e sta facendo vedere dei segnali di miglioramento dal punto di vista del gioco. Adesso, però, servono i risultati: il ciclo terribile, dove oltre l’Atalanta il Napoli ha sfida Real Madrid, Inter e Juventus tutte in un ottimo momento, è finalmente finito. Si riparte con avversari più alla portata, a cominciare dal Braga domani al Maradona per l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League. A Fuorigrotta sarà sufficiente un pareggio, o anche una sconfitta con un solo gol di scarto per passare il turno e centrare il primo obiettivo stagionale, la qualificazione agli ottavi. Poi tornerà il campionato, sabato ancora al Maradona contro il Cagliari: sarà quella l’occasione da non falire. In quel caso i tre punti sono obbligatori, anche perché poi ci sarà lo scontro diretto con la Roma, che è davanti al Napoli. Infatti i partenopei sono fuori dalla zona Champions, e Mazzarri deve subito rientrare tra le prime quattro. Archiviato ormai il sogno scudetto, bisogna basare al sodo e provare a centrare altri due obiettivi: la Coppa Italia è dietro l’angolo, mentre la Supercoppa arriverà a fine gennaio. Con la vittoria di uno di questi due trofei, il Napoli potrebbe almeno sistemare la stagione.Contro il Braga è in dubbio Cajuste per una leggera distorsione al ginocchio, mentre si valuterà il ritorno di Mario Rui almeno tra i convocati: l’obiettivo del portoghese è tornare titolare contro il Cagliari.

Resta ai box Olivera, fermo almeno per un altro mese e mezzo. Kvara ha avuto un po’ di febbre ma ci sarà. Intanto ci pensa Aurelio De Laurentiis a incoraggiare il Napoli: sabato il presidente ha salutato squadra e allenatore a Castel Volturno, chiedendo di resistere alle difficoltà e sottolineando i progressi dal punto di vista del gioco. Il patron si aspetta il passaggio del turno in Champions League martedì sera contro il Braga: i portoghesi vivono un ottimo momento e sono secondi in classifica. Hanno già lanciato la sfida al Napoli, ma ai partenopei sarà sufficiente un pareggio o persino una sconfitta con un solo gol di scarto per passare il turno. Niente di più semplice, almeno sulla carta, ma se come ha detto Mazzarri il momento è negativo occorrerà ugualmente la massima concentrazione.Si vocifera di un premio qualificazione che il presidente ha promesso alla squadra in caso di passaggio del turno: un modo per stimolare il gruppo a ritrovare certezze e entusiasmo. L’arrivo di Mazzarri ha portato miglioramenti, ma non dal punto di vista dei risultati. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime tre gare in campionato, mentre in Europa è uscito sconfitto dal campo del Real Madrid, rimandando appunto il discorso qualificazione.