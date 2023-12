Napoli agli ottavi di Champions: tutte le combinazioni per passare il turno Col Braga basta un pari, ma anche una sconfitta con un solo gol di scarto

Il Napoli si qualifica agli ottavi di finale se batte il Braga, se pareggia e anche se perde con un solo gol di scarto. All’andata finì 2-1 per il Napoli in Portogallo. In caso di vittoria del Braga con un solo gol di scarto ledue squadre sarebbero infatti perfettamente in parità per punti (7), punti negli scontri diretti (primo criterio di classifica avulsa), differenza reti negli scontri diretti e gol negli scontri diretti (secondo e terzo criterio). A quel punto sarebbe decisivo il quarto criterio, la differenza reti globale che, anche in caso di sconfitta con un gol di scarto, sarebbe superiore per il Napoli (-2 contro il -3 dei portoghesi). L'unico caso, dunque, in cui il Napoli verrebbe eliminato, sarebbe perdendo con due o più gol di scarto.