IL PIZZINO SPOT di Urgo: in qualche modo degni Il Napoli alla fine troverà la sua nuova strada

Il Napoli alla fine - vedrete - troverà la sua (nuova) strada e si salverà dalla ignominia di un campionato anonimo, se non addirittura dalla retrocessione.

Dopo i "miao" di fede juventina, che non so neanche cosa significhino né voglio saperlo - ha fatto bene Victor Osimhen a ricordare, ai beceri tifosi presenti allo Stadium che lo sbeffeggiavano, le cinque pappine rifilate loro un anno fa al Maradona - non resta che rimboccarsi le maniche e ripartire dall'amore per i colori azzurri e da quella maglia che ancora per un po' reca uno scudetto di cui dovremmo essere tutti in qualche modo degni.