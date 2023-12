Osimhen vince il Pallone d'Oro africano L'attaccante del Napoli supera Hakimi e Salah: ha ritirato il premio in Marocco

C’era solo lui dei finalisti, e a dirla tutta mancava anche il vincitore della categoria dei portieri. Però Victor Osimhen voleva esserci a tutti i costi alla consegna del suo Pallone d’Oro africano, premio che ha vinto ieri e che ha ritirato di persona in Marocco nonostante fosse la vigilia di una gara importantissima. I tifosi, naturalmente, sono rimasti sorpresi. Comprensibile la sorpresa nel vedere Osimhen allontanarsi così tanto il giorno della vigilia di una partita così importante. Fosse stato squalificato o infortunato, o il Napoli già agli ottavi, sarebbe stato diverso. E non a caso il club azzurro, nelle ore successive alla notizia, ha precisato in vari modi che il nigeriano si è allenato ieri mattina prima di partire, e lo farà anche oggi partecipando regolarmente alla rifinitura in mattinata. Infatti il suo rientro, sempre come specificato dal Napoli, ci sarà nella notte. In più Osimhen avrà un fisioterapista a disposizione per smaltire la fatica (il solo volo dura 3.35 ore circa) ed è stato accompagnato dal capo scouting Maurizio Micheli.

Quindi l’attaccante dovrebbe essere a disposizione, ma sarà Mazzarri a decidere. Inevitabile che Osimhen non potrà essere brillante al 100%. Eppure, come ha spiegato il capo della comunicazione del Napoli Nicola Lombardo, il ragazzo ci teneva a partecipare. Era comunque l’unico dei candidati finalisti presenti (gli altri erano Salah del Liverpool e Hakimi del Psg) e in quanto vincitore ci teneva a ritirare il premio. Resta da capire l’opportunità della federazione africana di fissare una premiazione il giorno di vigilia Champions , ma è altrettanto vero che i tifosi del Napoli avrebbero apprezzato se Osimhen avesse fatto un sacrificio, rinunciando al viaggio per concentrarsi sulla partita. Nella stagione delle polemiche per il video TikTok, le foto cancellate da Instagram e il rinnovo che non arriva (per sua volontà, stando a ciò che dice DeLa) gesto che sarebbe stato apprezzato, anche se alla fine della giornata in tanti hanno preferito fare i complimenti al ragazzo ed evitare ulteriori polemiche.