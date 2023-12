Il Napoli batte il Braga e conquista gli ottavi di Champions League Gli azzurri si qualificano come secondi: al "Maradona" finisce 2-0

Missione compiuta per il Napoli che batte 2-0 il Braga al Maradona ed ora deve attendere il sorteggio degli ottavi. Azzurri impacciarti nelle prime battute di gioco. Dopo 4' Pizzi arriva in area servito dalla destra e può calciare con buona libertà: tiro murato. Sul proseguo dell'azione ha un'altra chance Bruma dal centro sinistra, in posizione ancora più invitante. L'esterno del Braga però calcia male e manda largo. Poi gli azzurri si sciolgono ed al 9' passano. Politano scappa via sulla destra lanciato da Di Lorenzo direttamente con una rimessa laterale. Cross basso e teso, con Saatçi che impatta male finendo per scavalcare il proprio portiere: la palla colpisce la traversa e poi supera la linea. Inutile il tentativo disperato dello stesso portiere Matheus: 1-0 per il Napoli.

Dopo una parata di Meret su un destro da 25' di Horta il Napoli va vicino al 2-0 con Zielinski che spara sul portiere da posizione angolata. Al 33' il raddoppio: Bella combinazione sulla fascia sinistra con Kvara che innesca Natan. Il brasiliano entra in area e poi serve in orizzontale Osimhen, tutto solo. Facile facile il gol da due passi: il nigeriano colpisce male (tirandosi il pallone col destro sul mancino) ma beffa comunque il portiere avversario. Il Napoli comincia bene: al 48' botta di Politano dal limite, ben smarcato da Di Lorenzo. Tiro forte e sotto la traversa, Matheus è bravo ad alzare in corner. Al 61' Con la qualificazione ormai al sicuro (il Braga è stato raramente pericoloso) Mazzarri opera i primi cambi: dentro Elmas e Cajuste per Politano e Zielinski. All'80' palo del Braga. E' l'ultima emozione di una partita in cui il Napoli ha "espugnato" il Maradona.