Cena di Natale per il Napoli: giocatori e staff ospiti di De Laurentiis Consueto appuntamento per lo scambio di auguri a Palazzo Petrucci, a Posillipo

Si sta è svolta presso Palazzo Petrucci a Posillipo la cena di Natale 2023 della SSC Napoli. Presenti tutti i calciatori azzurri, tranne Ostigard assente anche all'allenamento odierno per un leggero stato influenzale. A gran completo la dirigenza del club azzurro con il presidente Aurelio De Laurentiis, sua moglie Jaqueline, il direttore sportivo Mauro Meluso e gli altri dirigenti del club. Presente anche il tecnico Walter Mazzarri, arrivato alla cena con la compagna, suo figlio Gabriele in compagnia della fidanzata. Una cena, voluta e organizzata dal patron azzurro la sera dopo la qualificazione in Champions League.