Napoli, agli ottavi di Champions il pericolo è una "big" Nell'urna Bayern Monaco, Atletico Madrid, City, Real Sociedad, Arsenal Barcellona e Dortmund

Barcellona e Borussia Dortmund. Sono queste le possibili avversarie del Napoli agli ottavi di Champions League. Si e ntra nella sua fase più calda e avvincente, quella delle eliminazioni dirette. Il sorteggio degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2023/2024 si svolgerà lunedì 18 dicembre alle ore 12 presso la sede Uefa di Nyon. Al sorteggio partecipano le 16 squadre che hanno superato la fase a gironi. Inoltre, i club non possono affrontare quelli già affrontati nella fase a gironi. Il Napoli sarà inserito in seconda fascia, quella delle non teste di serie, e non potrà pescare il Real Madrid. Gli ottavi di finale si giocano nel corso di quattro settimane. Andata: 13/14/20/21 febbraio 2024. Ritorno: 5/6/12/13 marzo 2024.