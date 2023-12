Napoli: si riparte, testa alla sfida con il Cagliari Sabato (ore 18) il match contro i sardi e gara da ex per Mazzarri

Con il pass per gli ottavi Champions, utile come ricarica e prospettiva nel percorso di ripartenza con Walter Mazzarri, che vivrà da ex la prossima sfida, e con il rinnovo di Victor Osimhen sempre più vicino. Testa alla gara con il Cagliari, in programma sabato (ore 18) al "Maradona" e per il nigeriano, nell'altalena vissuta, c'è un nuovo punto di incontro, quello registrato tra Aurelio De Laurentiis, Andrea Chiavelli e Roberto Calenda.

Prolungamento fino al 2026 con clausola

La proprietà del Napoli e l'entourage dell'attaccante sono al lavoro da tempo e il risultato finale sarà un contratto con scadenza 30 giugno 2026, un anno in più, quindi, rispetto all'accordo in essere, con un aumento importante dello stipendio, ma con l'ingresso di una clausola che dovrebbe toccare quota 140 milioni di euro netti. Sembra esserci davvero tutto per arrivare alla definizione del rinnovo, utile per il club azzurro e per Osimhen.

Lunedì il sorteggio Champions

Il Napoli è anche reduce dalla Cena di Natale: unico assente Leo Skiri Ostigard, bloccato da un leggero stato influenzale. A Palazzo Petrucci, a Posillipo, squadra, staff tecnico, dirigenza e proprietà hanno vissuto ore di relax guardando con nuovo entusiasmo al finale del 2023 e un nuovo anno che vedrà i partenopei ancora protagonisti in Champions League. Con il secondo posto si prospetta un ottavo di finale complicato. Il Napoli può pescare una tra Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona nel sorteggio in programma lunedì alle 12 e giocherà il primo match al “Maradona” con il ritorno in trasferta.