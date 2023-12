Napoli: out i terzini sinistri, nuovo jolly verso il Cagliari Anche un difensore ha lavorato a parte dopo un leggero stato influenzale

Allenamento mattutino per il Napoli nel training center di Castel Volturno verso la sfida di campionato, in programma sabato (ore 18) al "Maradona" contro il Cagliari. Riscaldamento e torello, possesso palla e partitina a campo ridotto per il gruppo, privo di Mario Rui da seduta personalizzata in campo, di Mathias Olivera, limitato ancora a terapie e personalizzato in palestra, e di Leo Skiri Ostigard, da solo lavoro in palestra e reduce da un leggero stato influenzale.

Natan MVP col Braga, di nuovo terzino contro i sardi

Dal report del Napoli emerge la conferma della criticità per la corsia mancina del 4-3-3, ma c'è Natan pronto, come già accaduto negli ultimi match. Mario Rui ha ritrovato il terreno di gioco, ma non il gruppo: riprova della panchina per il portoghese e del nuovo jolly per il brasiliano. Natan è reduce dall'ottima prestazione in Champions con assist per Victor Osimhen contro il Braga. L'ex Bragantino ha chiuso la gara di mercoledì con il premio di MVP.