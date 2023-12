Napoli, il "trittico" di partite al "Maradona" non si può fallire Dopo la vittoria contro il Braga domani l'obiettivo è vincere col Cagliari

Il tris di partite allo stadio "Maradona" per chiudere definitivamente i conti col passato e ritrovare il ritmo vincente anche in casa: il Napoli è ripartito nel modo giusto contro il Braga, tornando alla vittoria e conquistando gli ottavi di finale. Lunedì ci saranno i sorteggi per conoscere la prossima avversaria. Già domani, invece, c'è la prossima chiamata: a Fuorigrotta arriva il Cagliari e l'impegno sarà altrettanto importante: il Napoli deve ritrovare i tre punti in casa, che mancano in campionato da quasi tre mesi. Fondamentale tappa per rientrare nelle prime quattro quattro e mettersi la crisi alle spalle, complice un calendario sulla carta meno ostica.

Il trittico si completerà martedì, quando ancora al Maradona ci sarà il debutto a Fuorigrotta contro il Frosinone: anche in questo caso la vittoria è obbligatoria, per riscattare l'eliminazione dello scorso anno al primo turno e cominciare la scalata verso la vittoria di un trofeo che potrebbe sistemare la stagione. E a proposito di trofei, il Napoli giocherà la nuova supercoppa italiana tra il 18 e il 22 gennaio contro Inter, Lazio e Fiorentina. Il debutto sarà contro i viola: oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità del calendario. Le gare di campionato di quel periodo saranno poi recuperate tra febbraio e marzo. Intanto Mazzarri spera di recuperare Mario Rui, mentre si diffonde l'ottimismo per il rinnovo di Osimhen: De Laurentiis sta provando a convincerlo ad accettare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro.