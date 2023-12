Nelle casse del club arrivano 66 milioni dalla Champions League Sono gli introiti per la prima fase e il passaggio agli ottavi

Senza Champions diventa dura per tutti. Aurelio De Laurentiis (nella foto) sa bene quanto sia fondamentale dover partecipare alla massima competizione della Uefa. I soldi che si incassano sono tanti e si mettono a posto i bilanci. Sicuramente il presidente azzurro, pensando alla prossima Coppacampioni, deve essere contenta di questa. Che già gli ha fatto incassare la bellezza di 66 milioni di euro. È la squadra italiana che al momento ha guadagnato di più visto che alle spalle ci sono l’Inter (61,5), la Lazio (57,2) e il Milan (45). Naturalmente adesso più si va avanti e piùle entrate sono copiose. Soprattutto quando si passa il turno.I premi, però, non sono finiti. Perché le italiane di Champions potranno dividersi anche i proventi del market pool in base alle gare giocate. E sono altri venti milioni di euro.

IL FUTURO. La prossima Champions 2024-25, cambiando il format, sarà ancora più ricca. Le partite aumenteranno e quindi per i club che potranno giocare ci saranno molti soldi in più. Ecco, quindi, che Aurelio De Laurentiis deve sperare che il Napoli arrivi almeno quarto alla fine di questa stagione. Altrimenti son dolori.