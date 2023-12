Il Napoli è ancora in corsa per il Mondiale per Club: le condizioni E' lotta contro la Juventus per superarla nel ranking Uefa

Sogna il Mondiale per club del 2025 il Napoli. Al momento Aurelio De Laurentiis lo può solo sognare poiché le possibilità di andare negli Usa sono davvero molto poche. Il patron, però, ci crede ancora perché i numeri del Ranking Uefa glielo consentono. Di sicuro la qualificazione agli ottavi di Champions è stata fondamentale. Ma la Juventus al momento è ancora troppo lontana. Il presidente della Fifa, Infantino, però, potrebbe cambiare le regole per qualificarsi e quindi bisogna ancora aspettare. Al momento chi è certa di andare negli States è l’Inter. Poi si aspetta una seconda formazione italiana. Sì perché al Mondiale ci andranno le prime due squadre di ogni campionato europeo. Cosa importante è che il Milan, con l’eliminazione dell’altra sera, sia uscita definitivamente dai giochi.

LA SITUAZIONE. Oggi il Napoli ha 41 punti nel Ranking Uefa mentre la Juventus è a quota 47. I bianconeri, però, rimanendo fuori dalle Coppe europee, non possono salire in graduatoria mentre gli azzurri sì. Come? La squadra Mazzarri deve disputare gli ottavi di finale e se li vincesse entrambi il recupero si potrebbe anche fare nei confronti della Signora. Arrivati ai quarti, però, si dovrebbe fare ancora meglio. Naturalmente il fatto che si sia arrivati secondi nella fase a gironi non promette nulla di buono. Anche perché dall’urna di Nyon lunedì prossimo potrebbe uscire un’avversaria imbattibile. Ma non è detto che il Napoli a febbraio non riesca ad avere un exploit e puntare ad una nuova qualificazione. Ci vogliono, comunque, tre vittorie almeno per sorpassare Madama. Ma sempre che il Ranking Uefa venga considerato valido da Infantino. Altrimenti si dovrà capire quali saranno i canoni per andare in America.

IL GUADAGNO. Aurelio De Laurentiis, se riuscisse solo a partecipare al Mondiale del 2025, avrebbe la possibilità di incassare una cifra importante. Infatti, chi si qualifica per questo evento calcistico internazionale, potrà disporre della bellezza di cinquanta milioni di euro. Sono ben 2 i miliardi che saranno messi a diposizione. Praticamente come l’attuale format della Champions. Il fortunato club che vincerà il titolo troverebbe in cassaforte un assegno di cento milioni. A parte i soldi della Fifa, però, ci sono anche altri vantaggi economici. Dagli sponsor al marketing fino ai social. In sostanza oltre al cash sarebbero molte altre le voci di entrata ad accrescere sensibilmente il patrimonio delle società. Naturalmente tutto questo De Laurentiis lo sa ed è per questo che cercherà in tutti i modi di spingere i suoi ragazzi a fare bene negli ottavi di Champions League. L’anno scorso, l’eliminazione contro il Milan, fu traumatica al momomento ma pure per il futuro. Ma al momento nulla è perduto.