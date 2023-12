Elmas va ko e salta il Cagliari: infortunio per il macedone Il macedone si ferma per un risentimento muscolare: sarà valutato nei prossimi giorni

Infortunio in casa Napoli. Si ferma Elmas che sarà costretto a saltare il match col Cagliari. Nel report ufficiale, infatti, il club fa sapere che il centrocampista macedone non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.