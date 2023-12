IL PIZZINO SPOT di Urgo A "difesa" della verità La difesa è in wmergenza. Non era bastata la perdita indigesta di Kim, ora la fascia sinistra è ko

Le notizie sono sconfortanti. La difesa è in piena emergenza. Non era bastata la perdita indigesta di Kim, il coreano canterino, ci voleva pure la fascia sinistra in infermeria, e quel Natan, venuto per far dimenticare e finito a rattoppare. Per non parlare dei rincalzi diventati titolari: Juan Jesus, il reietto da tutti, assurto a novello Beckenbauer, e il perticone Ostigard, spostato di piede e di lato e pure infortunato. E che dire di Di Lorenzo, che non rinuncia neanche a quelle a sottomuro, e di Zanoli, che a furia di aspettare la sua occasione non ha ancora capito a quale sport gioca.