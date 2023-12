De Laurentiis ha un conto aperto con Ranieri: c'entra il Bari Il presidente del Napoli sul tecnico del Cagliari: "Lo scorso anno è stato fortunato"

Aurelio De Laurentiis è ancora risentito nei confronti di Claudio Ranieri: alla Biennale di Venezia il presidente del Napoli ha ricevuto due Leoni d'Oro, di cui uno per la sua attività nel calcio, e ricorda come il Cagliari abbia eliminato il Bari con un gol nel recupero nello spareggio promozione per la Serie A della passata stagione. "Ranieri è stato fortunato", ha detto il presidente, che evidentemente medita una sorta di vendetta sportiva. Era al San Nicola al fianco al figlio, presidente del Bari, e domani sarà in tribuna al Maradona: questa volta il suo Napoli dovrà superare il Cagliari di Ranieri se vorrà tornare nella zona Champions League. Il digiuno casalingo è finito con la vittoria in Champions League col Braga, ma per completare l'opera serve la vittoria anche in campionato. Ci sarà una bella cornice di pubblico per la gara delle 18, e Mazzarri sente che è il momento giusto per riaccendere l'entusiasmo. Gli ottavi di Champions e l'adrenalina per il sorteggio di lunedì hanno rianimato i tifosi, che sognano di vedere di nuovo un Napoli compatto e vincente. Contro i sardi mancherà ancora Mario Rui, il cui recupero annunciato proprio per il Cagliari è invece in ritardo. Sarà Natan a fare ancora il terzino sinistro dopo la bella prova in Europa. Si ferma anche Elmas per un problema muscolare: l'assenza del macedone toglie all'allenatore il ricambio prediletto per il centrocampo.