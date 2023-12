Roma-Napoli, trasferta vietata in Campania: da domani biglietti in vendita Sabato il big match all'Olimpico

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Roma-Napoli, in programma sabato 23 dicembre 2023, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma, saranno in vendita con le seguenti modalità:

Apertura Vendite: ore 10 lunedì 18 dicembre 2023

Chiusura Vendite: ore 19 di venerdì 22 dicembre 2023

Prezzo: 49 euro

Punti vendita: PV Vivaticket Nazionali esclusa Regione Campania

Vendita online: non attiva

Limitazione: obbligo fidelity SSC Napoli. Divieto di acquisto per Residenti Regione Campania come da Ordinanza Prefetto di Roma.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso ed il regolamento d’uso dello stadio: https://www.asroma.com/it/biglietti/regolamento-stadio

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.asroma.com/it/notizie/48378/striscioni-tamburi-megafoni-e-coreografie-la-procedura-per-laccesso-allolimpico