LIVE - Sorteggi Champions League ottavi di finale: sarà Napoli-Barcellona A Nyon il sorteggio: l'inter pesca l'Atletico Madrid. La Lazio dovrà vedersela con il Bayern Monaco

Oggi, lunedì 18 dicembre, il Napoli scoprirà l'avversario agli ottavi di finale di Champions League. Alle 12 a Nyon si svolgerà il sorteggio, che definirà gli accoppiamenti per gli ottavi della massima competizione europea.

ECCO GLI ACCOPPIAMENTI

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

Psg-Real Sociedad

Inter-Atletico Madrid

PSV-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenaghen-Manchester City

Lipsia-Real Madrid

Come funziona il sorteggio: regole e paletti. Le prime classificate della fase a gironi (teste di serie) incrociano le seconde con due le eccezioni: sono vietati i derby (non possono ancora sfidarsi squadre dello stesso Paese), due club che già si sono affrontati nella fase a gironi non possono incrociarsi agli ottavi. Questi paletti cadranno a partire dai quarti di finale.

Teste di serie: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona.

Seconde classificate: Copenaghen, PSV Eindhoven, Napoli, Inter, Lipsia, Lazio, Paris Saint-Germain, Porto.

Le possibili avversarie del Napoli

Gli azzurri non possono pescare il Real Madrid, già affrontato nel Gruppo C. Tra gli avversari con meno blasone la Real Sociedad, mentre con Borussia Dortmund e Atletico Madrid gli uomini di Mazzarri potrebbero giocarsela alla pari. Il livello sale con Arsenal, Barcellona, già affrontato agli ottavi nel 2020. Infine Bayern Monaco e Manchester City sono le due big da evitare.