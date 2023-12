Anche Anguissa ko: salta il Frosinone, la nota del Napoli Trauma contusivo al piede destro

Non solo Elmas. Walter Mazzarri dovrà fare a meno anche di un altro centrocampista domani contro il Frosinone, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Lo si apprende dal report dell'allenamento diffuso dal club azzurro: "Lavoro personalizzato in palestra per Anguissa che nella gara contro il Cagliari ha riportato un trauma contusivo al piede destro".