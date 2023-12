Il Barcellona non deve distrarre il Napoli: domani c'è la Coppa Italia Gli azzurri aspettano il Frosinone al "Maradona": fischio d'inizio alle 21

Sarà il Barcellona l'avversaria del Napoli agli ottavi di finale di Champions League: l'urna di Nyon ha da poco consegnato agli azzurri la formazione spagnola, che i partenopei hanno già affrontato nel 2020, sempre agli ottavi. All'epoca c'era Gattuso in panchina, e il Napoli fu eliminato dopo l'1-1 dell'andata al Camp Nou e la sconfitta 3-1 al Maradona. Stavolta ci riproverà Mazzarri, con la consapevolezza di potersela giocare: il Barcellona resta sempre un'avversaria di prestigio, ma che in campionato non riesce a entrare nella corsa al titolo. I catalani sono attualmente al terzo posto e faticano a trovare continuità, anche se in Champions hanno vinto il loro girone pur facendo gli stessi punti del Porto, 12, che si è qualificato al secondo posto. In ogni caso Mazzarri avrà tempo per pensarci, visto che la gara d'andata si giocherà in casa a febbraio, mentre il ritorno a marzo. Un'altra coppa, invece, è decisamente più vicina: oggi è giornata di vigilia di Coppa Italia.

Domani sera al Maradona arriverà il Frosinone, anche in questo caso per gli ottavi di finale. E' il debutto per il Napoli, che affronterà la squadra di Di Francesco in gara secca. L'obiettivo è andare avanti nella competizione, per provare a vincere un trofeo e dare continuità allo scudetto, che quest'anno sembra irraggiungibile. Inoltre, la Coppa Italia fu l'unico neo della passata stagione, quando il Napoli fu eliminato proprio agli ottavi in casa, perdendo ai rigori contro la Cremonese. Mazzarri ha l'occasione per fare meglio dell'allenatore dello scudetto, ma probabilmente non rinuncerà al classico turnover. Difficile un cambio radicale di formazione, ma dovrebbero essere almeno quattro o cinque i cambi per dare continuità alla vittoria di sabato contro il Cagliari.