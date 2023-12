Mazzarri cambia tutto: formazione mai vista in Coppa Italia Il Napoli proverà a passare il turno affidandosi al turnover

Rivoluzione stasera contro il Frosinone. Squadra inedita per gli ottavi di finale. Fuori dal primo minuto Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo e altri sei elementi schierati nella formazione titolare che sabato ha battuto il Cagliari.

Nove cambi, complessivamente, e due superstiti: Natan, che però giocherà al centro della difesa e non da terzino sinistro, e poi Cajuste a centrocampo. Per il resto dentro Gollini, Zanoli, Ostigard, Mario Rui, Gaetano, Demme, Lindstrom, Raspadori e Simeone. Per Zanoli e Gaetano si tratta dell’esordio dall’inizio; per Demme, invece, addirittura del debutto stagionale.