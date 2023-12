"Che ci fa il Frosinone in Serie A?": i social non perdonano De Laurentiis I tifosi gialloblu ricordano le parole del presidente del Napoli all'indomani della sconfitta

Qualche anno fa, precisamente nel 2019, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, fece una battuta che citava il Frosinone. Parlando in un'intervista al New York Times, il presidente del Napoli spiegò la sua idea di rivoluzione nel calcio: "Che ci fa il Frosinone in Serie A?", disse il patron dei partenopei, facendo discutere e scatenando l'ira del presidente dei ciociari Maurizio Stirpe. Dopo la vittoria della squadra di Di Francesco ieri al "Maradona" con un clamoroso 4-0 agli ottavi di finale di Coppa Italia, con la squadra di Mazzarri eliminata, è scattata l'ironia sui social dei gialloblu: "Insomma abbiamo eliminato il Napoli dalla Coppa Italia. Caro Aurelio, ricordi quando lo champagne ti sembrava acqua di pozzo?"