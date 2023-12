L'ex Napoli Lavezzi ferito dopo una rissa: è in ospedale ma fuori pericolo Paura per l'ex attaccante argentino, ferito all'addome

Arriva dall'Argentina una brutta notizia per una vecchia conoscenza del calcio italiano e in particolare del Napoli. TyC Sports ha reso noto del ricovero alla 'Clínica Cantegril' di Punta del Este in Uruguay di Ezequiel Lavezzi, ex calciatore azzurro e ancora oggi idolo della tifoseria.

Al Pocho ha stata riscontrata la frattura della clavicola e un taglio profondo all'addome che, secondo la versione della famiglia dell'ex attaccante, sarebbe stata causata dalla caduta da una scala mentre cambiava una lampadina. Al momento però rimangono ancora molti dubbi circa la dinamica dei fatti dato che alcuni media sudamericani come il Clarin parlano di "possibile accoltellamento". A quanto pare, l'ex attaccante pare si sia ferito a seguito di una rovinosa caduta dopo una rissa scoppiata a casa, a quanto pare con una persona che il Pocho conosceva bene. La cosa più importante è che Lavezzi sia fuori pericolo.