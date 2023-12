Napoli, tifosi preoccupati: i risultati inchiodano Mazzarri Il nuovo allenatore ha perso 4 partite su 7, le stesse sconfitte di Garcia, ma in 16 gare

È ancora scossa la tifoseria del Napoli dopo la sorprendente sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone: il 4-0 casalingo inflitto dalle seconde linee della squadra di Di Francesco, riporta l'atmosfera alle settimane passate. I fischi del "Maradona" sono un segnale di come i sostenitori partenopei siano delusi e preoccupati. E comincia a sembrare in affanno anche Walter Mazzarri, che pur schierando un turnover con ben nove cambi, ha visto la sua squadra crollare con diversi titolari in campo. Per l'allenatore che è subentrato a Garcia già quattro sconfitte in sette partite: lo stesso numero collezionato dal francese, ma in 16 gare. Segnale di come il cambio tecnico non abbia portato la svolta sperata, al di là di un rasserenamento dei rapporti tra allenatore e spogliatoio, e qualche segnale positivo dal punto di vista del gioco.

Ma non basta, perché il Napoli è apparso senza fame e con scarso agonismo: segnali negativi con la squadra attualmente fuori dalla zona Champions, ma con ancora la Supercoppa come trofeo alla portata. A quanto pare servirà una risposta dal mercato: sembra molto vicino il trasferimento di Elmas al Lipsia. In arrivo 25 milioni di euro che De Laurentiis può reinvestire subito: Mazzarri avrebbe chiesto un difensore e un centrocampista. Intanto, oggi spiacevole episodio che riguarda il Pocho Lavezzi, ex idolo dei tifosi: l'attaccante argentino è ricoverato in ospedale per delle ferite all'addome. Si è parlato di un accoltellamento, ma dovrebbe trattarsi di una rovinosa caduta a seguito di una rissa scoppiata a casa sua in Uruguay.