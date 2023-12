IL PIZZINO SPOT di Urgo: La fiera degli orrori La cosa più grave però resta l'assoluta mancanza di rincalzi. E Natan non sarà mai Kim

Napoli umiliato dal Frosinone in casa in Coppa Italia - talmente facile che temo di ripetere solo quello che hanno già detto tutti. Ma è stata più di una semplice batosta. La partita non aveva detto questo fino al gol dei ciociari su un ennesimo calcio d'angolo in cui si sono perse le marcature come principianti. Poi c'è stata una fiera degli errori, che dico, degli orrori. La cosa più grave però resta l'assoluta mancanza di rincalzi. Cajuste non gioca mai in verticale, Zanoli ha corsa ma non mezzi tecnici. Lindstrom manca di tutto per essere da Napoli (senza Spalletti). E Natan non sarà mai Kim.