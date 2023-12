IL PIZZINO SPOT di Urgo: Il misero conticino Lo presenta il mostro di simpatia di Mourinho, dopo le umiliazioni subite dalla squadra di Spalletti

Roma-Napoli questa volta è diversa da tutte le altre. La squadra partenopea viene da un cammino che, in ogni competizione a cui ha partecipato, definire singhiozzante è dir poco. Questo, per la mutevolezza delle prestazioni e per le copiose lacrime versate dai tifosi, è il termine più adatto all'inesplicabile congiuntura che viviamo. Siamo così arrivati, tra attoniti silenzi e rabbie inconsolabili, al cospetto di quel mostro di simpatia e umiltà di José Mourinho che, dopo le imbarazzanti umiliazioni subite dagli azzurri di Spalletti, non vede l'ora di presentare il suo misero conticino.