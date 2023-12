"Determinazione e dignità", Ultras a Castel Volturno incontrano la squadra Lo chiedono i tifosi al Napoli, alla vigilia della trasferta di Roma

Ripartire con determinazione. E dignità. Lo chiedono i tifosi al Napoli, alla vigilia della trasferta di Roma, incrocio ad alta intensità per la Champions. Una delegazione di ultras della curva B ha ottenuto un incontro con Walter Mazzarri e il capitano Di Lorenzo prima dell’ultimo allenamento di rifinitura.

La richiesta è quella di dare il massimo contro i giallorossi per cancellare l’onta del 4-0 con il Frosinone in Coppa Italia che ha dato il via libera alla contestazione (la prima di questa stagione) del pubblico, deluso dall’atteggiamento dei giocatori. Ovviamente le parole contano poco, servono soltanto i fatti e il Napoli dovrà dimostrarli questa sera all’Olimpico in una trasferta insidiosa.