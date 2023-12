Napoli, tra campo e mercato i tifosi aspettano rassicurazioni De Laurentiis promette rinforzi, ma intanto la squadra deve vincere questa sera a Roma

Provare a regalare un Natale più sereno ai tifosi del Napoli, e dimostrare che in Coppa Italia contro il Frosinone è stato solo un incidente di percorso. E' questo l'obiettivo di Mazzarri, che questa sera all'Olimpico sfida la Roma in uno scontro diretto per il posto Champions. Ieri il mezzo passo falso del Milan, ma la Fiorentina è già a più tre dagli azzurri. Neanche una vittoria potrebbe bastare per rientrare subito tra le prime quattro, perché c'è il Bologna che incombe. Ecco perché vincere è assolutamente necessario per tenere a galla il Napoli e allontanare i venti di crisi. Si è fermato di nuovo Lindstrom, assente con Olivera, Elmas e Contini. Mazzarri ha perso quattro delle sette partite in cui ha guidato gli azzurri: le stesse di Garcia in 16 gare.

Risposte sono attese anche dal nuovo allenatore, così come dalla società: il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso almeno tre rinforzi nel mercato di gennaio, con l'obiettivo di raddrizzare la barca e rinforzare soprattutto la difesa. Si cercheranno solo giocatori in grado di migliorare la rosa: un difensore centrale tecnico e veloce, un centrocampista e un terzino destro. Per quest'ultimo ruolo trattative con Salernitana e Verona per Mazzocchi e Faraoni, ma intanto si registra il primo addio. Elmas è già in Germania per le visite mediche con il Lipsia. Il Napoli incasserà 25 milioni più bonus. De Laurentiis ha promesso una sorpresa di Natale legata a Osimhen: dovrebbe essere imminente il tanto atteso rinnovo di contratto. In realtà si tratta di un accordo ponte fino al 2026, per vendere l'attaccante in estate con una clausola da 140 milioni. Più uscite che entrate, quindi, con i tifosi preoccupati che sperano di non veder crollare il Napoli campione d'Italia.