Napoli-Osimhen: ecco il rinnovo. "Fatto", l'annuncio di De Laurentiis I dettagli dell'accordo tra il club azzurro e l'attaccante nigeriano

"Fatto": con questo tweet sul profilo ufficiale di X (ex twitter) Aurelio De Laurentiis ha annunciato il rinnovo di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha firmato il prolungamento contrattuale con il club azzurro. Diventa ufficiale, quindi, il nuovo accordo tra Osimhen e il Napoli. La punta si lega ai partenopei con un contratto che scadrà il 30 giugno 2026 (quello precedente aveva come termine il 30 giugno 2025), da 10 milioni di euro all'anno e che prevede una clausola rescissoria che va tra i 120 e i 130 milioni di euro in favore della società di ADL. Quanto definito nei giorni scorsi dal presidente del Napoli con l'entourage di Osimhen, guidato dall'agente, Roberto Calenda, si è concretizzato nella firma da parte del bomber e nella stretta di mano tra l'ex Lille e De Laurentiis. Alle 20.45 il Napoli sarà ospite della Roma in un vero e proprio esame Champions per i ragazzi di Walter Mazzarri.

Foto: profilo ufficiale X AurelioDeLaurentiis