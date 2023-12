Mazzarri: "Prima dell’espulsione eravamo stati superiori" L'allenatore del Napoli contro l'arbitro: "Politano? Gli hanno tirato la maglia in continuazione"

"Mi dispiace molto perchè prima dell'espulsione eravamo stati superiori come gioco". Walter Mazzarri commenta la sconfitta del Napoli all'Olimpico.

"Non voglio parlare degli arbitri, però dico solo che a Politano è stata tirata la maglia in continuazione. Preferisco guardare la gara e posso dire che eravamo partiti bene e stavamo crescendo anche sul profilo del possesso palla".

"Io credo che stasera eravamo sulla strada giusta sotto ogni aspetto. Sono stati sfavorevoli gli episodi e non abbiamo avuto il giusto merito alla fine. Però è andata così e adesso guardiamo avanti"

"Io non credo che questa squadra abbia bisogno di cambiare modulo o atteggiamento tattico. Mi sembra che come calcio che si fatto molto bene col 4-3-3, poi è chiaro che ci sono degli accorgimenti da prendere".

"E' vero che creiamo poche occasioni rispetto al volume di gioco che sviluppiamo. Però se vediamo la gara, abbiamo messo in difficoltà la Roma. Ribadisco che in undici contro undici siamo stati più bravi dell'avversario, ma è altrettanto vero che dobbiamo essere concreti e decisivi negli ultimi metri in fase di realizzazione"

"Quando giochi ogni tre giorni non puoi ritrovare la brillantezza. Non era facile fare richiami di preparazione, bisogna aspettare qualche sosta e lavorare con continuità”.

"Dispiace per questa sconfitta e questo momento non buono, però dobbiamo guardare avanti e prendere le indicazioni positive che abbiamo avuto al di là del risultato conseguito"