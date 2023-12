Napoli, vigilia di Natale amara: mai così male in campionato dal 2007 Già 6 sconfitte per gli azzurri, col girone d'andata ancora da completare: quarto posto un miraggio

Sarà una vigilia di Natale pesante per i tifosi del Napoli: nessuno poteva immaginare che uno straordinario 2023 poteva chiudersi in un modo così negativo. Resta l'ultima speranza per provare almeno a togliersi l'ultima soddisfazione: dopo il tracollo in Coppa Italia e all'Olimpico con la Roma, venerdì ultimo appello in casa contro il Monza. I tifosi sono sconfortati: la squadra campione d'Italia ha definitivamente smarrito le certezze conquistate nella scorsa stagione, e il timore di perdere anche l'accesso alla prossima Champions League adesso è diffuso. Nell'ultima gara del 2023 toccherà a Mazzarri dare risposte: l'allenatore è stato accolto con grande calore dai supporters, ma il suo rendimento è decisamente negativo. Ha perso cinque delle otto partite alla guida degli azzurri, di cui tre in campionato.

Media punti di 1.25 a gara, decisamente inferiore a quella del tanto contestato Garcia, che si è fermato a una media di 1.75. Il toscano non ha portato alcuna scossa, se non qualche miglioramento dal punto di vista del gioco. Progressi però svaniti in un evidente calo dal punto di vista agonistico, con i problemi di condizione e gli infortuni che continuano a colpire il Napoli. A Roma si sono fermati anche Lobotka e Natan, problema muscolare per il primo, lussazione alla spalla per il difensore. Sono già fuori Olivera e Elmas, tra l'altro già ceduto al Lipsia e di fatto un ex, e inoltre mancheranno gli squalificati Politano e Osimhen. Mazzarri dovrà cambiare l'attacco, e resta l'allarme dopo le sue parole: l'allenatore ha ammesso che alcuni giocatori sono fuori forma. Ai tifosi non resta che incrociare di chiudere l'anno dignitosamente, aspettando rinforzi nel mercato di gennaio.