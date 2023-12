Napoli in crisi, ma col Monza il "Maradona" sarà pieno Il pubblico spinge per chiudere il 2023 almeno con una vittoria

L'ultima speranza per chiudere il 2023 con una vittoria è la partita contro il Monza di venerdì alle 18.30. Il Napoli è in crisi, ed è forte la delusione tra i tifosi, ma il "Maradona" risponderà con una cornice di pubblico degna dei grandi appuntamenti. Saranno almeno 40mila gli spettatori presenti per l'ultima gara dell'anno, e il dato potrebbe salire fino ad arrivare a un sorprendente sold out. Segno di come, complici i prezzi popolari, il pubblico azzurro ha voglia di rimanere vicino alla squadra sperando nella svolta. Sarebbe importante chiudere l'anno con una vittoria, quantomeno per ritrovare un po' di morale. Per la classifica ci sarà tempo, visto che gli azzurri sono al settimo posto: ampiamente fuori dalla zona Champions League. Roma e Milan, seppur con i loro problemi, sono davanti, ma anche squadre outsiders come Fiorentina e Bologna sembrano stare meglio.

Mazzarri deve badare al sodo e mettere fine alla serie di sconfitte: anche il suo operato è sotto osservazione. Non sarà facile resistere all'ondata di infortuni che hanno colpito gli azzurri: domani alla ripresa non ci saranno Olivera ed Elmas, quest'ultimo già ceduto al Lipsia ma comunque infortunato, così come Natan e Lobotka. Per il difensore brasiliano un problema alla spalla che potrebbe tenerlo fermo per qualche settimana. Risentimento muscolare per lo slovacco, che dovrebbe saltare anche lui il Monza. E per Mazzarri i problemi non finiscono qui: Politano e Osimhen sono squalificati, e giocoforza l'allenatore toscano dovrà schierare una formazione inedita per regalare almeno l'ultimo sorriso dell'anno al "Maradona".