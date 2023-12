IL PIZZINO SPOT di Urgo: Le bellicosità sopite L'aver saputo che Mazzarri si affidava ai campioni non aveva riscattato nessuna delle mie passioni

Si era fatta quasi ora di andare sul live di Roma-Napoli e io, che stavo comodamente al calduccio della mia casa napoletana, proprio non avevo alcuna voglia di conoscere le formazioni, i pronostici e le analisi tecniche prepartita da parte di raffinati cultori di tattiche e strategie. Niente. Ero preda di una intolleranza paralizzante e angosciata per quello che temevo sarebbe stato il solito spettacolo di incompiuto calcistico (azzurro) e di ladrocinio arbitrale. L'aver saputo che "Mazzarri si affidava ai campioni" non aveva riscattato nessuna delle mie passioni, non aveva aizzato alcuna delle mie (ormai) sopite bellicosità, sportive ovviamente.