Napoli, Natale senza sorrisi tra voglia di riscatto e mercato Venerdì al "Maradona" si chiude il 2023 col Monza: i tifosi si aspettano una reazione

Natale di riposo per il Napoli: dopo l'allenamento della vigilia col defaticante post Roma, Mazzarri ha fissato la ripresa degli allenamenti per domani, giorno di Santo Stefano. Niente sosta natalizia in questa stagione, e infatti gli impegni incombono: venerdì si torna in campo al "Maradona" per l'ultima partita dell'anno, contro il Monza alle 18.30. Il 2023 resterà nella storia, ma c'è il rischio che si possa chiudere in modo molto amaro. Il Napoli campione d'Italia è settimo in classifica, con già ben 6 sconfitte e una crisi di gioco e risultati che nessuno poteva prevedere. Sarà importante almeno centrare la vittoria dopo due sconfitte consecutive (in Coppa Italia e campionato) e regalare un ultimo sorriso ai tifosi, che seppur delusi e amareggiati, venerdì riempiranno lo stadio, grazie anche ai prezzi popolari. Per Mazzarri non c'è solo la preoccupante classifica: saranno tante le assenze.

Agli infortunati Olivera ed Elmas, con quest'ultimo già ceduto al Lipsia, si aggiungono Natan e Lobotka. Assenze in ogni reparto, visto che in attacco mancheranno altri due titolari: Politano e Osimhen sono squalificati. Ma Mazzarri, che ha una media punti peggiore rispetto a Garcia, deve dimostrare che i segnali di miglioramento di cui ha parlato dopo la Roma siano reali. Ma si guarda anche al mercato: archiviato il rinnovo di Osimhen e l'addio di Elmas, si lavora per tre rinforzi: un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista. Colloqui con la Salernitana per Mazzocchi, per il quale il Napoli ha offerto un milione, ma Sabatini ne chiede almeno 5. L'alternativa è Faraoni del Verona. Per il difensore e il centrocampista, invece, si guarda soprattutto all'estero.