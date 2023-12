Napoli, formazione da inventare contro il Monza: ci sarà un attacco inedito Mazzarri senza gli infortunati Olivera, Natan e Lobotka. Squalificati Politano e Osimhen. Out Elmas

Il campionato non si ferma: stavolta niente pausa natalizia. Il Napoli, quindi, avrà la possibilità di chiudere l'anno con una vittoria dopo le due sconfitte consecutive, in Coppa Italia e in campionato. Un successo contro il Monza venerdì al "Maradona" può ridare un po' di morale a una squadra che sembra aver perso agonismo e stimoli. E su Mazzarri pesa il rendimento deludente, con la squadra presa al quarto posto in classifica e scivolata ora al settimo, e soprattutto le tante assenze. Continuano a fioccare infortuni, ai quali si aggiungono gli squalificati Osimhen e Politano, che salteranno la gara con i brianzoli. L'allenatore dovrà rinunciare ad Elmas, ceduto in tutta fretta al Lipsia ancor prima dell'apertura del mercato, e a Olivera, che tornerà tra almeno un mese. Non ci saranno neanche Natan, alle prese con una sublussazione alla spalla, e Lobotka, che fa i conti con un problema muscolare.

Formazione da inventare, con Raspadori e Simeone che si candidano per un posto da titolare. Intanto la società guarda al mercato: archiviato il rinnovo di Osimhen, che rappresenta più una buona notizia per le casse del club che per i tifosi, De Laurentiis proverà a mantenere la promessa: tre acquisti per rinforzare il Napoli. Si cerca un difensore centrale, un centrocampista e un terzino destro. Quest'ultimo profilo è quello su cui si sta lavorando: sembra vicina la cessione di Alessandro Zanoli al Genoa in prestito. Al suo posto il club azzurro vorrebbe prendere Mazzocchi dalla Salernitana a titolo definitivo, ma c'è ampia differenza tra domanda e offerta. De Laurentiis ha offerto 1 milione, Sabatini ne chiede 5. L'alternativa è Davide Faraoni del Verona, già accostato in estate: anche in questo caso sarebbe un'operazione low cost a titolo definitivo.